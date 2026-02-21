Сабо спрогнозував чемпіона УПЛ

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився прогнозом на другу половину сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова цитує Український футбол.

Експерт вважає, що гучної сенсації в чемпіонській боротьбі все ж таки не буде. Він прогнозує, що ЛНЗ не витримає конкуренції в боротьбі за "золото", яке врешті-решт здобуде донецький Шахтар.

"У першому колі гра та результати ЛНЗ справили на мене велике враження. Не очікував я, що Пономарьов, а він же фактично без досвіду тренер, де він там ще працював окрім Руху, одразу так поставить гру черкаській команді. Молодець. Черкасці перемогли й Динамо, і Шахтар, але кілька разів втратили очки там, де ніхто не очікував. Чи зуміють вони так само стабільно виступати в другій половині чемпіонату? Не впевнений. Мій прогноз не змінився – чемпіоном буде Шахтар. Ахметов стільки грошей вклав у команду, стількох дорогих новачків придбав, тренера нового запросив, який теж немаленьку зарплату отримує", – сказав Сабо.

Досвідчений фахівець підкреслив, що "гірники" є фаворитами, а трансфер Проспера Оба з ЛНЗ також може зробити різницю в чемпіонській гонці.

"Шахтар просто не має права другий сезон фінішувати не на першому місці. Так, у першій половині чемпіонату вони розгубили трохи очок, але не катастрофічно, не як Динамо. З ЛНЗ у них порівну балів і на довгій дистанції донеччани обійдуть черкасців, які десь таки спіткнуться. Власне, Шахтар уже послабив головного конкурента в боротьбі за золоті нагороди, купивши в ЛНЗ їхнього головного голеадора Проспера Оба", – вважає Сабо.

Зазначимо, що чинним чемпіоном України є київське Динамо. "Біло-сині" напередодні здолали Рух і відстають від лідерів на шість очок, маючи на один зіграний матч більше.

ЛНЗ свій перший поєдинок другої частини сезону проведе 21 лютого. Підопічні Віталія Пономарьова зіграють з Епіцентром о 13:00.