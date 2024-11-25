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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17 туру чемпіонату України

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 18:23
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17 туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляєУПЛ.

Тур розпочнеться 13 грудня матчем Ворскла – Лівий Берег, а завершиться зустріччю Динамо – Верес, яка відбудеться 16 грудня.

Чемпіонат України – УПЛ17 тур

13 грудня (п’ятниця)

  • 15:30 Ворскла Лівий Берег

14 грудня (субота)

  • 13:00 Олександрія – ЛНЗ
  • 15:30 Кривбас Карпати
  • 18:00 Зоря Чорноморець

15 грудня (неділя)

  • 13:00 Інгулець Колос
  • 15:30 Рух Оболонь
  • 18:00 Полісся Шахтар

16 грудня (понеділок)

  • 13:00 Динамо Верес

Раніше УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України.

Верес Ворскла Динамо Київ Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

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