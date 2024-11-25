УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17 туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляєУПЛ.
Тур розпочнеться 13 грудня матчем Ворскла – Лівий Берег, а завершиться зустріччю Динамо – Верес, яка відбудеться 16 грудня.
Чемпіонат України – УПЛ17 тур
13 грудня (п’ятниця)
- 15:30 Ворскла – Лівий Берег
14 грудня (субота)
- 13:00 Олександрія – ЛНЗ
- 15:30 Кривбас – Карпати
- 18:00 Зоря – Чорноморець
15 грудня (неділя)
- 13:00 Інгулець – Колос
- 15:30 Рух – Оболонь
- 18:00 Полісся – Шахтар
16 грудня (понеділок)
- 13:00 Динамо – Верес
Раніше УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України.