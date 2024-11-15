УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє УПЛ.
Тур розпочнеться 5 грудня матчем Шахтар – Ворскла, а завершиться зустріччю Полісся з Рухом, яка відбудеться 9 грудня.
5 грудня (четвер)
18:00 Шахтар – Ворскла
7 грудня (субота)
13:00 Лівий Берег – ЛНЗ
15:30 Чорноморець – Кривбас
18:00 Карпати – Верес
8 грудня (неділя)
13:00 Інгулець – Зоря
15:30 Колос – Оболонь
18:00Динамо – Олександрія
9 грудня (понеділок)
18:00 Полісся – Рух
Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 13 туру чемпіонату України.
Обидві нагороди дісталися представникам Олександрії. Найкращим тренером туру визнано Руслана Ротаня, чиї підопічні розгромили Карпати (3:0). Найкращим гравцем став автор хеттрика в цьому матчі – центральний захисник Мігель Кампос.