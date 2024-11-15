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УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 17:32
УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

Тур розпочнеться 5 грудня матчем Шахтар – Ворскла, а завершиться зустріччю Полісся з Рухом, яка відбудеться 9 грудня.

Чемпіонат України – УПЛ
16 тур

5 грудня (четвер)

18:00 Шахтар – Ворскла

7 грудня (субота)

13:00 Лівий Берег – ЛНЗ

15:30 Чорноморець – Кривбас

18:00 Карпати – Верес

8 грудня (неділя)

13:00 Інгулець – Зоря

15:30 Колос – Оболонь

18:00Динамо – Олександрія

9 грудня (понеділок)

18:00 Полісся – Рух

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 13 туру чемпіонату України.

Обидві нагороди дісталися представникам Олександрії. Найкращим тренером туру визнано Руслана Ротаня, чиї підопічні розгромили Карпати (3:0). Найкращим гравцем став автор хеттрика в цьому матчі центральний захисник Мігель Кампос.

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