УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 8 туру

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 8 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед футболістів було відзначено представника Полісся Олексія Гуцуляка. Хавбек у матчі з Карпатами (3:1) зумів відзначитися асистом на Богдана Крушинського, після чого Гуцуляк записав на свій рахунок ще й гол.

Найкращим тренером туру визнано наставника Вереса Олега Шандрука. Його команда зуміла відібрати очки у чинного чемпіона країни Шахтаря, зігравши внічию 1:1.

Символічна збірна 8 туру УПЛ

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.

Полісся у матчі 8 туру Прем'єр-ліги України проти Карпат встановило новий клубний рекорд.

Безпрограшна серія житомирського клубу в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.

Минула серія з 11 матчів розпочалася 23 вересня 2023 року та закінчилася 1 березня 2024 року у матчі проти ЛНЗ.