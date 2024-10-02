УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 8 туру
Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 8 туру чемпіонату України-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Серед футболістів було відзначено представника Полісся Олексія Гуцуляка. Хавбек у матчі з Карпатами (3:1) зумів відзначитися асистом на Богдана Крушинського, після чого Гуцуляк записав на свій рахунок ще й гол.
Найкращим тренером туру визнано наставника Вереса Олега Шандрука. Його команда зуміла відібрати очки у чинного чемпіона країни Шахтаря, зігравши внічию 1:1.
Символічна збірна 8 туру УПЛ
У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.
Полісся у матчі 8 туру Прем'єр-ліги України проти Карпат встановило новий клубний рекорд.
Безпрограшна серія житомирського клубу в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.
Минула серія з 11 матчів розпочалася 23 вересня 2023 року та закінчилася 1 березня 2024 року у матчі проти ЛНЗ.