Полісся встановило новий клубний рекорд

Полісся у матчі 8 туру УПЛ проти Карпат встановило новий клубний рекорд.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що безпрограшна серія житомирського клубу в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.

Минула серія з 11 матчів розпочалася 23 вересня 2023 року та закінчилася 1 березня 2024 року у матчі проти ЛНЗ.

Нагадаємо, 28 вересня Полісся на виїзді переграло Карпати з рахунком 3:1. Матч відбувся у межах 8 туру УПЛ сезону-2024/25.

Водночас форвард клубу Олександр Назаренко посідає першу сходинку у списку бомбардирів УПЛ.