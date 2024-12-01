Дві червоні, поштовх арбітра, шедевр Ващенка: Олександрія в емоційному матчі здолала Чорноморець

У неділю, 1 грудня, в Олександрії відбувся матч 15 туру Української Прем'єр-ліги між місцевим однойменним клубом та одеським Чорноморцем.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.

Перший гол стався на 15-й хвилині. 19-річний Олександр Ващенко з лету чудово пробив, не лишивши шансів для Артура Рудька.

Після цього гравці "моріків" не стримали емоції. Іван Петряк штовхунув арбітра Олександра Омельченка, але суддя вирішив не вилучати його з поля, проте досвідчений футболіст ніяк не відходив від рефері і продовжував доводити йому свою точку зору. Через декілька секунд він таки отримав червону картку.

Через 12 хвилин ще один досвідчений гравець одеситів Богдан Бутко побачив від судді червоне світло – він у нецензурній формі висловив рефері невдоволення його роботою.

Наставник гостей Олександр Бабич після того, як його команда залишилася в дев'ятьох, попросив футболістів покинути поле, але все це тривало 1-2 хвилини.

Другий тайм був не такий яскравий на події. Команда Ротаня впевнено контролювала хід гри. На 69-й хвилині Філіппов міг забивати, але втрутилася стійка.

Олександрія все таки забила ще. На 80-й хвилині відзначився Денис Костишин, а на 90+1 до розгрому справу довів Артем Козак.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

15 тур, 1 грудня

Олександрія – Чорноморець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ващенко (17), 2:0 – Костишин (80), 3:0 – Козак (90+1)

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 46) – Мишньов (Козак, 46), Ващенко, Ковалець (Кулаков, 58) – Бєляєв (Шостак, 71), Філіппов, Безерра (Костишин, 62).

Чорономрець: Рудько – Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Бутко – Білошевський (Кайо, 67) – Петряк, Шпорн (Габелок, 82), Сігеєв (Єрмаков, 82), Попов (Янаков, 68) – Хобленко.

Попередження: Безерра (57) – Рудько (17), Бутко (21), Бабич (31), Хобленко (56)

Вилучення: ... – Петряк (17), Бутко (29)

Напередодні Кривбас із хеттриком Твердохліба розібрався з Поліссям, Лівий берег на останніх секундах врятувався від поразки у грі з Оболонню, а Верес з дублем Луана здолав ЛНЗ