Верес з дублем Луана здолав ЛНЗ у 15 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ вдома поступився рівненському Вересу в межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Господарі змогли відкрити рахунок на 27-й хвилині гри. Мухаррем Яшарі скористався помилкою бразильського півзахисника Яго Сікейри та реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером (1:0).

Верес отримав шанс відігратися за 10 хвилин. Ілля Путря неуважно зіграв у своєму штрафному проти Віталія Дахновського. У підсумку арбітр призначив пенальті, яке впевнено реалізував Луан (1:1).

Гості змогли вийти вперед після помилки Шоти Нонікашвілі, який віддавав пас назад, а в підсумку вивів віч-на-віч Луана. Бразилець обіграв воротаря та відправив м'яч у порожні ворота (1:2).

Перемога дозволила Вересу обійти черкаську команду у турнірній таблиці. Наразі "червоно-чорні" посідають сьоме місце з 19 очками в активі, у ЛНЗ на один бал менше та восьма позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 30 листопада

ЛНЗ (Черкаси) – Верес (Рівне) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Яшарі, 1:1 – 39 Луан (пен), 1:2 – 76 Луан

ЛНЗ наступний матч зіграє 7 грудня проти Лівого берега, Верес в цей же день зустрінеться з Карпатами.

Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.