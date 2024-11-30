Лівий берег на останніх секундах врятувався від поразки у грі з Оболонню

У суботу, 30 листопада, другий ігровий день 15 туру Української Прем'єр-ліги закривали Лівий берег та Оболонь.

Номінальні гості володіли ініціативою протягом більшої частини матчу. Але їхній гол прийшов після помилки голкіпера суперника.

Вже у доданий до першого тайму час Валерій Дубко переграв у повітрі Максима Механіва, який помилився на виході та не встиг вибити подачу з флангу. У підсумку м'яч опинився у воротах господарів поля.

Для 23-річного захисника цей гол став першим у межах УПЛ. І саме ця подія могла принести його команді перемогу. Але проти виявився Андрій Якимів, який на останніх секундах гри вратував свою команду від поразки.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 30 листопада

Лівий берег – Оболонь 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Дубко 45+4, 1:1 – Якимів 90+6.

Лівий берег: Механів – Астахов, Якимів, Семенов, Сідней – Войцеховський (Галас, 68), Дедух (Співаков, 82), М. Когут (Кобзар, 82), Банада, І. Когут (Непейпієв, 68) – Сухоручко.

Оболонь: Федорівський – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук, Слободян (Мороз, 72), Черненко (Чорний, 90+5) – Бичек (Блізніченко, 64), Тарануха (Лях, 90+5), Суханов (Теслюк, 72).

Попередження: Банада, Дедух, Семенов, Кобзар, Співаков – Приймак, Теслюк.

Цей результат не пішов на користь жодній з команд, які тепер мають по 10 очок. Лівий берег йде у зоні перехідних матчів, а Оболонь – у зоні вильоту.

Раніще відбувся центральний матч туру, у якому зійшлися Кривбас та Полісся. В іншому поєдинку дня Верес приїжджав у гості до ЛНЗ.