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Україна завдяки Динамо обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Микола Дендак — 17 липня 2026, 00:32
Україна завдяки Динамо обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Динамо

Київське Динамо перемогло у серії пенальті Університатю Клуж в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Проте основний час гри завершився внічию, через що Україна отримала лише 0,125 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Тим не менш, цього вистачило, аби обійти Австрію. Загальний показник України наразі становить 23.462 бали. В Австрії ж, яка ще не розпочинала кваліфікаційну кампанію – 23.450 бала.

Також вище України перебуває Румунія (20 місце), представника якого і пройшло київське Динамо. Різниця складає лише 0.288 бала. 

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи кияни зустрінуться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня 2026 року. Того ж тижня свої матчі відбору Ліги конференцій проведуть Полісся та ЛНЗ.

Шахтар же напряму потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів, чим приніс Україні загальні 1,5 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА. 

На скріні не враховуються 1,5 бала від Шахтаря, завдяки яким Україна обходить і Хорватію, і Австрію
На скріні не враховуються 1,5 бала від Шахтаря, завдяки яким Україна обходить і Хорватію, і Австрію
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Динамо Київ Університатя Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

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