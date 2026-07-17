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Костюк: Ми готувалися до серії пенальті

Олександр Булава — 17 липня 2026, 00:57
Костюк: Ми готувалися до серії пенальті
Ігор Костюк
Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи над Університатею Клуж.

Його слова передає пресслужба клубу.

"У першому таймі могли закривати матч. Забили два м'ячі, ще було багато нагод. Але це футбол. Треба віддати належне команді суперника, добре збалансована команда. Ми потужно почали, у першому таймі володіли перевагою. Сьогодні згуртованість гравців допомогла досягти позитивного результату. Те, що я казав – це дух, який витав і в роздягальні, і перед грою, і на полі. Я вважаю, що за підсумком двох матчів ми грали потужніше й закономірно пройшли далі", – сказав тренер.

Також Костюк зазначив, що команда готувалася до серії пенальті.

"Ми готувалися в тому числі й до серії пенальті – зокрема, аналізували, як діє воротар, як виконують удари гравці. Перед самою серією ще раз нагадали побачене раніше гравцям, ще раз продемонстрували, як діє голкіпер. Наш воротар також був підготовлений, ми розуміли, як виконують 11-метрові удари їхні гравці. І я казав своїм підопічним, що коли команда зосереджена, коли є дух переможців у колективі, не можна вважати, що сама серія й наша перемога в ній були спонтанними – усе організовано й продумано", – заявив Костюк.

У наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа.

Напередодні агент Пономаренка спростував перехід нападника у турецький Галатасарай.

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