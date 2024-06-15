Сімон зрівнявся з Буффоном за важливим показником на Євро-2024

Воротар Атлетіка з Більбао та збірної Іспанії зрівнявся з легендарним голкіпером Джанлуїджі Буффоном за кількістю відбитих пенальті на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Sofascore.

В обох по 4 відбитих одинадцятиметрових. Другу сходинку поділяють Франческо Тольдо, Ікер Касільяс та Джанлуїджі Доннарумма (3).

Нагадаємо, що Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату Європи, завдяки голам Альваро Морати, Фабіана Руїса та Дані Карвахаля у першому таймі. У другій половині матчу хорвати могли скоротити відставання, проте Сімон зміг відбити пенальті.

Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

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