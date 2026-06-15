Ми були кращими: воротар збірної Іспанії прокоментував нічию з Кабо-Верде на ЧС-2026

Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон заявив, що його команда була кращою у матчі проти Кабо-Верде, який проходив у межах 1-го туру групи H на чемпіонаті світу 2026-го року.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Це початок чемпіонату світу, який, сподіваємося, буде дуже довгим. Це лише один матч. Є над чим працювати, але за настроєм, інтенсивністю та грою – а саме за цими критеріями й слід оцінювати збірну – ми були кращими. Нам потрібно покращити влучність перед воротами, але ми маємо дотримуватися того самого підходу".

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.

За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар збірної Кабо-Верде став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.