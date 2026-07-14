Секретна кохана та відмова від соцмереж: Сімон – найтихіший воротар світу, який став рекордсменом ЧС

У сучасному футболі, де гравці змагаються між собою за кількістю підписників у соцмережах, Унаї Сімон виглядає справжнім відлюдником. Голкіпер збірної Іспанії та Атлетик Більбао – один із найзакритіших футболістів планети, який свідомо уникає публічності та тримається якомога далі від світського життя.

Він "не як усі": поки колеги женуться за медійністю, цей мовчазний баск концентрується виключно на грі та приватному особистому житті. Проте варто йому вийти на поле, як його інтровертна душа потрапляє в епіцентр уваги мільйонів уболівальників завдяки його залізному спокою та професіоналізму, на яких тримається оборона іспанців та "басків".

Чемпіон розповідає про унікального гравця, який є прикладом того, як попри зірковість можна приховувати своє позафутбольне життя від зайвих очей та публічності.

Віддає усього себе рідному клубу

Унаї Сімон – вихованець Атлетик Більбао, який народився у родині члена Іспанської цивільної гвардії (батько) та члена регіональних поліцейських сил Басків (матір). Батьки виховали нинішню зірку футболу дисциплінованою та людиною, яка тримає усе під контролем. Ці риси дуже допомогли йому у побудові професійної кар'єри.

У 2014 році дебютував у дорослому футболі в футболці Басконії. За третю команду Атлетика провів два сезони та у 2016-му завдяки хорошій грі пішов на підвищення – перехід у другу команду "басків" (63 гри).

А вже влітку 2018-го отримав шанс доєднатися до головного колективу клубу з Більбао.

Відтоді віддавав усього себе лише "левам", за яких вже провів 264 матчі (291 пропущений гол і 83 "сухі" поєдинки).

Гра Сімона за Атлетик Більбао Getty Images

Його найбільшими досягненнями на клубному рівні є перемоги у Кубку та Суперкубку (2023/24) країни (2020/21). У сезоні-2023/24 став найкращим воротарем року.

Він із тих відданих футболістів, які жертвують усього себе рідному клубу. Адже Сімону вже виповнилося 29 років, а він досі не спробував "на смак" виступи за іншу команду.

Його контракт із Атлетик розрахований до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість Унаї у 22 мільйони євро.

Відзначимо, що це не найвищий цінник у кар'єрі Сімона. Найбільше він коштував влітку 2020-го – 30 мільйонів євро.

Рекордсмен ЧС, який ніколи не грав проти України

Сімон є одним із тих гравців, які пройшли усю ієрархію збірної Іспанії, допоки не доріс до рівня головної команди країни. 11 листопада 2020 року Унаї дебютував за "Червону Фурію". Дебют припав на товариську гру проти Нідерландів, яка закінчилася нічиєю 1:1.

Цікаво, що гравець "басків" був у заявці команди на обидва поєдинки Ліги націй проти України у 2020-му, але так і не зіграв проти "синьо-жовтих", обидва рази залишаючись у запасі.

Відтоді голкіпер провів за іспанську національну команду 64 поєдинки, у яких пропустив 49 голів та відіграв 29 "сухих" зустрічей.

Унаї Сімон на ЧС-2026 Getty Images

У складі збірної Іспанії Сімон ставав переможцем Ліги націй-2023 та чемпіоном Європи-2024.

На чемпіонаті світу-2026 Сімон не лише вже є півфіналістом турніру, а й став рекордсменом. Унаї протягом 649 хвилин залишав свої володіння "на замку". 29-річний воротар побив рекорд Вальтере Дзенги. Італієць 518 хвилин не пропускав на ЧС-1990.

Цікаво, що ця серія Унаї тривала ще з ЧС-2022. Востаннє іспанець пропускав на Мундіалях від збірної Японії. Це сталося на груповому етапі попередньої світової першості.

Його неймовірна серія перервалася лише у чвертьфіналі Мундіалю проти Бельгії. Шарль Де Кетеларе перервав цей дивовижний перформанс голкіпера.

Приховує особисте життя за сімома замками

У той час як інші футболісти регулярно викладають спільний контент зі своїми коханими, з'являючись усюди із другими половинками, Сімон обрав шлях тотальної приватності.

Він майже не говорить про особисте життя, яке тримає за стіною, у яку сам перетворюється у футбольних воротах.

Хоча Унаї є одним із найвідоміших гравців світу, але йому завжди вдавалося уникати публічних відповідей про свої стосунки поза футболом. Протягом усієї своєї кар'єри він завжди надавав перевагу роботі у приватному порядку.

Попри приватність, іспанські ЗМІ повідомляли, що голкіпер національної команди перебуває у тривалих стосунках. У 2022 році він вперше зізнався, що закоханий, але ні імені дівчини, ні спільних світлин ніколи не фігурували у публічному просторі.

Зрідка воротар з'являвся на великих поєдинках зі своєю коханою, а також із обережністю привідкривав деталі особистого життя у невеликих коментарях.

До прикладу, у 2024 році він згадував, що планує провести відпустку зі своєю дівчиною після операції, а через рік знову наголосив, що не готовий змінювати звичний спосіб життя заради переходу до іншого клубу: сім'я, друзі та та сама обраниця повинні залишатися поруч. Ці заяви стали чи не єдиним підтвердженням того, що в житті воротаря є місце для стосунків.

Сімон із коханою після перемоги на Євро-2024 Getty Images

Також його помітили у компанії коханої після тріумфального для збірної Іспанії Євро-2024.

Можна зрозуміти, що поза футбольним полем Унаї є дуже "приземленим" гравцем, який веде просте життя попри свою зірковість. Він робить усе, аби не давати коханій людині приводів для якихось ревнощів, а представникам ЗМІ "фундаменту" для будівництва якихось пліток навколо його персони.

Принципова відмова від соцмереж

Ще одна деталь, яка відрізняє його від інших – він не веде соцмереж. Про це воротар Атлетик відкрито розповідав. За його словами, ці платформи необхідні лише для того, щоб бути в курсі футбольних новин та подій, а не для демонстрації власного життя.

Ба більше, він називає соцмережі "звалищем думок" і наголошує, що не має наміру ділитися там своїми думками чи подробицями про своїх близьких.

Коли можна буде побачити найближчий матч Сімона?

У вівторок, 14 липня, збірна Іспанії зіграє проти Франції у півфіналі ЧС-2026. Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні.

Сімон взяв участь в усіх попередніх іграх "Червоної Фурії" на поточному Мундіалі, тому немає сумнівів, що саме "баск" захищатиме володіння команди від Кіліана Мбаппе та компанії.