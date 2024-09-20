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Ультрас Роми Довбика анонсували акцію протесту після звільнення Де Россі

Володимир Кук — 20 вересня, 16:26
Ультрас Роми Довбика анонсували акцію протесту після звільнення Де Россі
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Фанати Роми проведуть протест після звільнення Даніеле Де Россі з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Football Italia.

Повідомляється, що ультрас Роми вирішили бойкотувати дебют нового тренера. Трибуна "Curva Sud" пустуватиме під час матчу, а також під час передматчевої розминки та виконання гімну клубу.

Зазначимо, що італійський клуб, за який грає форвард збірної України Артем Довбик, очолив хорватський фахівець Іван Юрич. Сторони погодили контракт до 30 червня 2025 року. Останні три сезони Юрич тренував Торіно. 49-річний тренер також був на чолі Верони, Дженоа (тричі), Кротоне та Мантови.

Нагадаємо, Де Россі був звільнений 18 вересня з посади наставника команди. Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки.

Де Россі Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Де Россі

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