Максимально засуджуємо, – ультрас Металіста 1925 відреагував на скандальні вигуки на адресу Лівого берега

Під час матчу-відповіді між Металістом 1925 та Лівим берегом за право грати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26 фанати харківського клубу вигукували скандальні кричалки на адресу суперника.

Зокрема, з трибун за воротами звучало: "О****и у жовто-синіх", "Хартік заколе вашу лелеку (мова йде про маскотів клубів – прим.)" та "Лівий Берег — клуб г******в (в оригіналі було російською -прим.)".

Ймовірно це кричали представники молодіжних складів команди. На цю ситуацію відреагував ультрас Металіста 1925, засудивши вигуки вболівальників. Фан-рух "SUPPORT FC METALIST 1925" на своїй сторінці в інстаграмі написав:

"Максимально засуджуємо неповагу до суперника. Наш рух ні в якому разі не причетний до цієї ситуації".

Ці вигуки звучать ще більш дивно на тлі того, що Лівий берег надав Металісту 1925 свій стадіон, на якому харківський колектив і проводив домашні матчі в сезоні-2024/25.

Нагадаємо, у підсумку Металіст 1925 здобув перемогу та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ. Також в іншому перехідному протистоянні Ворскла вперше в історії вилетіла в Першу лігу, програвши Кудрівці.