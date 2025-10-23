Ультрас Легії не відвідають матч із Шахтарем

Польські фанати повідомляють, що ультрас варшавської Легії відмовилися відвідати майбутній матч проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє спільнота Truskawkowy kibol.

Рішення ухвалене після того, як офіцер безпеки українського клубу заборонив проносити банери, адресовані Волині.

Представники фанатського руху Легії заявили, що не бачать сенсу у підтримці команди за умов обмеження свободи висловлення.

Матч між Шахтарем і Легією відбудеться 23 жовтня о 19:45 за київським часом. Місцем проведення поєдинку стане Краків.

Раніше у польської Легії виникли проблеми напередодні матчу проти донецького Шахтаря.