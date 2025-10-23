Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ультрас Легії не відвідають матч із Шахтарем

Володимир Варуха — 23 жовтня 2025, 19:24
Ультрас Легії не відвідають матч із Шахтарем
Legis Warszawa

Польські фанати повідомляють, що ультрас варшавської Легії відмовилися відвідати майбутній матч проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє спільнота Truskawkowy kibol.

Рішення ухвалене після того, як офіцер безпеки українського клубу заборонив проносити банери, адресовані Волині.

Представники фанатського руху Легії заявили, що не бачать сенсу у підтримці команди за умов обмеження свободи висловлення.

Читайте також :
Відео Фото Краса і потворність фанів Легії: вони б’ють гравців, ненавидять Путіна і вважають Львів Польщею

Матч між Шахтарем і Легією відбудеться 23 жовтня о 19:45 за київським часом. Місцем проведення поєдинку стане Краків.

Раніше у польської Легії виникли проблеми напередодні матчу проти донецького Шахтаря.

Легія ультрас Шахтар Донецьк

Легія

Динамо та Шахтар зіграють матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій
Шахтар – Легія: відео голів матчу
Краса і потворність фанів Легії: вони б’ють гравців, ненавидять Путіна і вважають Львів Польщею
Нападник Шахтаря: Легія грає в атакувальний і домінуючий футбол
Ця команда грає так, як ми хочемо грати: тренер Легії розхвалив Шахтар перед матчем Ліги конференцій

Останні новини