Вікторія здобула вольову перемогу над Поділлям у 22 турі Першої ліги

У вівторок, 7 квітня, стартував 22-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У першому поєдинку ігрового дня один із аутсайдерів першості Поділля вдома приймав Вікторію. Вадим Шаврін вивів господарів уперед уже на четвертій хвилині зустрічі.

Проте згодом гості змогли не тільки відігратися, а й вирвати вольову перемогу. Голами відзначились Станіслав Шарай та Олександр Чернов.

Продовжиться тур зустріччю Металіста та Ниви Чернігова. Завершиться ж програма ігрового дня протистоянням тернопільської Ниви та Прикарпаття.

Чемпіонат України – Перша ліга

22 тур, 7 квітня

Поділля – Вікторія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Шаврін, 1:1 – 13 Шарай, 1:2 – 77 Чернов

Турнірна таблиця Першої ліги Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в минулому турі Буковина закріпила своє лідерство, здолавши Чернігів. Вона продовжила свою переможну серію в чемпіонаті до п'яти ігор.