Перша ліга. Чернігів мінімально обіграв Ниву

У суботу, 11 квітня стартував 23 тур чемпіонату Першої ліги сезону-2025/26. Програму туру відривав матч у Чернігові, де однойменний місцевий клуб приймав тернопільську Ниву. Матч завершився мінімальною перемогою господарів за рахунок голу наприкінці першого тайму.

Чемпіонат України – Перша ліга

23 тур, 11 квітня

Чернігів – Нива Тернопіль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Новіков

Також 11 квітня відбудеться ще один поєдинок в рамках 23 туру Першої ліги – івано-франківське Прикарпаття прийме хмельницьке Поділля. Цей поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Раніше у 22 турі Буковина вдома обіграла Лівий Берег.