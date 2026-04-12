Вікторія завдяки пенальті перемогла Ворсклу у 23 турі Першої ліги

Микола Літвінов — 12 квітня 2026, 13:05
У суботу, 11 квітня, низкою матчів продовжилася програма 23 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2025/26.

Вікторія здобула перемогу над Ворсклою завдяки влучному удару Хамелюка з пенальті на 42-й хвилині зустрічі. У другому таймі команди відіграли без забитих м'ячів, що дозволило господарям зберегти мінімальну перевагу.

Чемпіонат України – Перша ліга
23 тур, 12 квітня

Вікторія – Ворскла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Хамелюк (пенальті)

Далі програму ігрового дня продовжать наступні матчі: Інгулець – СК Металург (13:00), Буковина – Фенікс-Маріуполь (14:00), Пробій Городенка – ЮКСА (15:00) та Агробізнес – Чорноморець (16:00).

Нагадаємо, у попередніх матчах цього ж туру Чернігів мінімально обіграв Ниву, а Поділля зіграло внічию з Прикарпаттям.

Чемпіонат України, Перша ліга

