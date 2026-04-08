Буковина здійснила камбек проти Лівого Берега, Ворскла програла Пробію Городенка у 22 турі Першої ліги

У середу, 8 квітня, низкою матчів продовжився 22-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У першому матчі дня Юкса зуміла переграти Агробізнес завдяки голам Емере та Кастро. У паралельному поєдинку Фенікс-Маріуполь здолав СК Металург зусиллями Кисленка, який оформив дубль та приніс своїй команді звитягу.

Пробій Городенка на виїзді розібрався з Ворсклою, відзначившись у воротах суперника по разу на початку та наприкінці протистояння.

Ще в одній паралельній грі Буковина здійснила вольовий камбек проти Лівого берега, відповівши на гол Венделла влучним пострілом Кожушка. Перемогу допоміг приніс автогол Сіднея у другій половині матчу.

Чемпіонат України – Перша ліга

22 тур, 8 квітня

ЮКСА – Агробізнес 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Емере, 2:0 – 32 Кастро, 2:1 – 87 Кузьмін

Фенікс-Маріуполь – СК Металург 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Кисленко, 1:1 – 34 Сітало, 2:1 – 66 Кисленко

Ворскла – Пробій Городенка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Блізніченко, 0:2 – 90+1 Фесенко

Буковина – Лівий берег 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Венделл, 1:1 – 50 Кожушко, 2:1 – 71 Сідней (автогол)

Далі закінчить день другого дивізіону України Чорноморець та Інгулець о 17:00.

Нагадаємо, раніше Нива Тернопіль розписала мирову із Прикарпаттям у цьому ж турі.