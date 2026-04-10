Прикарпаття-Благо призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Прикарпаття-Благо призначено Василя Яцурака.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Яцурак з 2019 року входить у тренерський штаб Прикарпаття-Благо, в 2021 році вже виконував обов'язки головного тренера команди після того, як у відставку відправили Руслана Мостового.

На посаді головного тренера Яцурак замінив Олега Рипана. Той, в свою чергу, залишиться у тренерському штабі команди, та обійме посаду тренера воротарів.

На даний момент Прикарпаття-Благо посідає 7 місце у турнірній таблиці Першої ліги з 28 очками в активі. В останніх 5 матчах команда набрала всього 3 очки: 2 поразки та 3 нічиї. Минулого тижня команда з Івано-Франківська зіграла внічию 1:1 з Нивою Тернопіль.