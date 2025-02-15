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Батагов відзначився автоголом за Трабзонспор у матчі проти Бешикташа

Олексій Мурзак — 15 лютого 2025, 20:19
Батагов відзначився автоголом за Трабзонспор у матчі проти Бешикташа
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов забив автогол у поєдинку 24-го туру чемпіонату Туреччини проти Бешикташа.

Футболіст зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з правого флангу. Після цього Бешикташ повів у рахунку 2:1.

Зазначимо, у старті на матч вийшов колишній нападник Шахтаря Данило Сікан, а його земляк Олександр Зубков вийшов на заміну.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор цієї зими встановив новий клубний рекорд із витрат на придбання нових гравців в одне трансферне вікно. Зокрема, таке стало можливим завдяки трансферам українських гравців Шахтаря Данила Сікана та Олександра Зубкова, на яких турецький клуб сумарно витратив 12 млн євро.

Бешикташ Олександр Зубков Трабзонспор Батагов Данило Сікан

Бешикташ

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