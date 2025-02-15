Батагов відзначився автоголом за Трабзонспор у матчі проти Бешикташа

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов забив автогол у поєдинку 24-го туру чемпіонату Туреччини проти Бешикташа.

Футболіст зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з правого флангу. Після цього Бешикташ повів у рахунку 2:1.

65' A. Batagov (K.K) ⚽



Beşiktaş 2-1 Trabzonspor pic.twitter.com/lplDxgVpws — Doksan Artı Gol (@doksanartigol) February 15, 2025

Зазначимо, у старті на матч вийшов колишній нападник Шахтаря Данило Сікан, а його земляк Олександр Зубков вийшов на заміну.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор цієї зими встановив новий клубний рекорд із витрат на придбання нових гравців в одне трансферне вікно. Зокрема, таке стало можливим завдяки трансферам українських гравців Шахтаря Данила Сікана та Олександра Зубкова, на яких турецький клуб сумарно витратив 12 млн євро.