Моурінью прагне зберегти дебютанта збірної Іспанії у Реалі

Нападник Гонсало Гарсія може продовжити свої виступи у мадридському Реалі.

Про це повідомляє Marca.

У його збереженні особисто зацікавлений головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью. Наставник бачить у 22-річному іспанському форварді "дев'ятку", яка може постійно загрожувати захисникам суперників та вигравати боротьбу на другому поверсі.

На думку "Особливого", в іспанському клубі немає жодного іншого нападника із таким профайлом. Моурінью спробує переконати Гарсію залишитися у Мадриді.

Нагадаємо, що Гонсалу доєднався до першої команди Реала влітку 2025-го. Відтоді провів за основу 51 матч, у якому відзначився 13 голами та 5 асистами. Разом із "Королівським клубом" вже став переможцем Ліги чемпіонів-2023/24 та чемпіоном Іспанії (2023/24).

Також за його спиною є один поєдинок за збірну Іспанії.

Чинний контракт іспанського нападника з мадридським грандом розрахований до кінця червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал працює над потенційним трансфером найкращого гравця ЧС-2026 Родрі.