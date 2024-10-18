Принциповий суперник Реала проявляє інтерес до Луніна

Мадридський Атлетико цікавиться українським голкіпером Реала Андрієм Луніним.

Про це повідомляє GOL digital.

За інформацією джерела, "матрацники" вбачають у 25-річному українцеві заміну Яну Облаку, який у найближчі сезони може перейти у клуб із Саудівської Аравії.

Однак, як зауважує джерело, "вершкові" не планують продавати свого гравця принциповому супернику, навіть якщо запропонована сума буде великою. Варто зазначити, що Атлетико проявляв інтерес до Луніна ще влітку 2024 року, однак сторони не змогли домовитися через різні бачення про суму трансферу.

Нагадаємо, напередодні українець підписав новий контракт із "галактікос" до кінця сезону-2027/28. В угоді буде прописана клаусула, яка становитиме 35 млн євро. Її клуби зможуть активувати влітку 2025 року.

У сезоні-2023/24 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.