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Лунін обдумує перехід в Атлетико

Олександр Булава — 10 червня, 08:13
Лунін обдумує перехід в Атлетико

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін може влітку залишити мадридський клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Трансфер українця серйозно почав розглядати мадридський Атлетико. Голкіпером особисто цікавиться наставник "матрацників" Дієго Сімеоне, який бачить в Луніну заміну Яну Облаку.

За інформацією джерела, Андрій зацікавлений у потенційному переході в Атлетико.

Найбільшою складністю трансферу називають відносини між двома столичними клубами, а також сума відступних — Реал буде вимагати за трансфер воротаря 40 млн євро, тоді як Атлетико готовий запропонувати не більше 25 млн євро.

Контракт гравця збірної України з "галактікос" чинний до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних. Цього сезону він став першим номером після того, як виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. На його рахунку 12 кліншитів у 31 матчі.

Сам Лунін нещодавно в інтерв’ю Владі Зінченко сказав, що хоче вигравати титули на полі, а не в джинсах.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Атлетико Мадрид

Андрій Лунін

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