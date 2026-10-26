Вальверде грав проти Барселони з болем у нозі

Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде відіграв матч Ла Ліги проти Барселони з болем у нозі.

Слова хавбека наводить Фабріціо Романо.

"У мене був сильний біль у нозі, але я сподіваюся, що не травмований. Тренер запитав мене, чи можу я грати, незважаючи на біль, і, звичайно, я погодився", – заявив Вальверде.

Нагадаємо, напередодні, 25 жовтня, Реал у 8 турі Ла Ліги на виїзді обіграв Барселону 2:1. Вальверде вийшов у основі команди Жозе Моурінью з капітанською пов'язкою, і провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений на Дензела Думфріса. Капітанську пов'язку він передав українському воротареві Андрію Луніну.

Після матчу Вальверде похвалив Луніна за виступ у поєдинку проти Барселони.