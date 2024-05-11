Тренер воротарів Реала назвав голкіпера, який має зіграти у фіналі ЛЧ

Тренер воротарів Реала Луїс Льопіс сказав наставнику королівського клубу Карло Анчелотті, що у фіналі Ліги чемпіонів має зіграти Тібо Куртуа.

Про це повідомляє DefensaCentral.

"Ми колись зробили ставку на Кепу, але Лунін все змінив, тому я теж можу помилятись. Нам треба оцінити форму Куртуа на тренуваннях і у матчах чемпіонату Іспанії. Я рекомендую випустити у старті Тібо, але нам треба бути впевненими в тому, що він перебуває у хорошій формі", — сказав Льопіс.

Нагадаємо, в 34 турі Ла Ліги Куртуа повернувся на поле після травм, через які він пропустив майже весь сезон. Його два сейви допомогли "вершковим" розгромно перемогти Кадіс.

Але у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Баварії ворота Реала захищав Андрій Лунін. Українець здійснив кілька надважливих сейвів, без яких камбек був би просто неможливим.

Вирішальний поєдинок відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Нещодавно іспанські ЗМІ повідомили, кого з воротарів Анчелотті планує випустити у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.