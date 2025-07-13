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Дублер Трубіна стане основним у Бенфіці з наступного сезону, українця спробують продати

Станіслав Лисак — 13 липня 2025, 12:05
Дублер Трубіна стане основним у Бенфіці з наступного сезону, українця спробують продати
Getty Images

Другий воротар Бенфіки Самуель Соареш стане основним у сезоні-2025/2026.

Про це повідомляє авторитетне португальське видання Record.

Тренерський штаб "орлів" повністю довіряє 23-річному вихованцю команди, якому давали шанси вже минулого сезону.

Водночас український воротар Анатолій Трубін буде виставлений на трансфер. Лісабонці сподіваються виручити за українця хорошу суму після хорошого перформансу Трубіна на Клубному чемпіонаті світу.

Окрім того, українець має одну з найбільших зарплат у португальській Бенфіці. За цим показником він опинився у трійці лідерів.

У сезоні-2024/25 Анатолій Трубін зіграв 48 матчів за португальський клуб, у яких пропустив 47 голів та 17 разів зберіг ворота "сухими".

Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестер Юнайтед.

Бенфіка Анатолій Трубін Самуель Соареш

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