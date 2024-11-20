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Тренер назвав незамінного гравця збірної України

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 15:39
Тренер назвав незамінного гравця збірної України
УАФ

Український тренер Олег Федорчук виділив гру нападника збірної України Романа Яремчука у переможному матчі проти Албанії (2:1) у Лізі націй.

Цитує Федорчука "Український футбол".

"Роман – незамінний гравець для нашої збірної. Яремчук виконав багато роботи, якісно грав у створенні атак, але, на жаль, його вистачає лише на тайм. Він не має постійної ігрової практики в Олімпіакосі, проте демонструє дуже хороший рівень в складі національної команди.

Яремчук – це командний гравець, патріот України, який віддається на 200% у матчах за збірну. У мене до нього велика повага, це справжній професіонал", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

Олег Федорчук Роман Яремчук

Олег Федорчук

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