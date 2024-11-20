Тренер назвав незамінного гравця збірної України

Український тренер Олег Федорчук виділив гру нападника збірної України Романа Яремчука у переможному матчі проти Албанії (2:1) у Лізі націй.

Цитує Федорчука "Український футбол".

"Роман – незамінний гравець для нашої збірної. Яремчук виконав багато роботи, якісно грав у створенні атак, але, на жаль, його вистачає лише на тайм. Він не має постійної ігрової практики в Олімпіакосі, проте демонструє дуже хороший рівень в складі національної команди.

Яремчук – це командний гравець, патріот України, який віддається на 200% у матчах за збірну. У мене до нього велика повага, це справжній професіонал", – сказав Федорчук.