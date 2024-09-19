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Гура – про гру Шахтаря: Вони, мабуть, думали, що легко переграють суперника

Володимир Кук — 19 вересня, 10:55
Гура – про гру Шахтаря: Вони, мабуть, думали, що легко переграють суперника
Юрій Гура
УПЛ

Екстренер Шерифа Юрій Гура прокоментував матч Шахтаря в 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

Його слова передає Sport.ua.

"Що тут можна сказати: Шахтар розбещений. "Гірники", мабуть, думали, що легко візьмуть суперника, однак цього не сталося. Було помітно, що у цій зустрічі Болонья грала з більшим бажанням, виглядала налаштованою на позитивний результат", сказав Гура.

Наступний матч у ЛЧ "гірники" зіграють проти Аталанти. Матч відбудеться 2 жовтня, у Німеччині, на садіоні "Фельтіс-Арена". Початок – о 19:45.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич залишився незадоволеним рішенням судді матчу з Болоньєю.

Болонья Шахтар Юрій Гура Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар

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