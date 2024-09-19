Гура – про гру Шахтаря: Вони, мабуть, думали, що легко переграють суперника
Юрій Гура
УПЛ
Екстренер Шерифа Юрій Гура прокоментував матч Шахтаря в 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).
Його слова передає Sport.ua.
"Що тут можна сказати: Шахтар розбещений. "Гірники", мабуть, думали, що легко візьмуть суперника, однак цього не сталося. Було помітно, що у цій зустрічі Болонья грала з більшим бажанням, виглядала налаштованою на позитивний результат", – сказав Гура.
Наступний матч у ЛЧ "гірники" зіграють проти Аталанти. Матч відбудеться 2 жовтня, у Німеччині, на садіоні "Фельтіс-Арена". Початок – о 19:45.
Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич залишився незадоволеним рішенням судді матчу з Болоньєю.