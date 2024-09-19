Гура – про гру Шахтаря: Вони, мабуть, думали, що легко переграють суперника

Екстренер Шерифа Юрій Гура прокоментував матч Шахтаря в 1 турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

Його слова передає Sport.ua.

"Що тут можна сказати: Шахтар розбещений. "Гірники", мабуть, думали, що легко візьмуть суперника, однак цього не сталося. Було помітно, що у цій зустрічі Болонья грала з більшим бажанням, виглядала налаштованою на позитивний результат",

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