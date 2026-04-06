15-річний українець приніс Барселоні перемогу на міжнародному турнірі

Український форвард Барселони U-16 Артем Рибак забив переможний гол у фіналі міжнародного турніру Mediterranean International Cup.

У вирішальному матчі "синьо-гранатові" зустрічалися з однолітками з Роми. В основний час, який тривав 50 хвилин, суперники не визначили переможця, обмінявшись голами в першому таймі.

В овертаймі за справу взявся 15-річний українець. На 56-й хвилині Рибак отримав чудовий асист від Руслана Мба у штрафному майданчику суперника та в один дотик пробив по воротах.

Відео голу Рибака GOOOOOAL! Artem Rybak gives Barcelona the lead in the final of MIC Cup against AS Roma. Assist by Ruslan Mba and a great pre-assist from Hugo Garces. 1-2 pic.twitter.com/tQD3u1vse3 — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) April 5, 2026

Фінал, 5 квітня

Барселона U-16 (Іспанія) – Рома U-16 (Італія) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Васта, 1:1 – 10 Лагунас, 2:1 – 56 Рибак

Нагадаємо, що уродженець Чернівців Артем Рибак з літа 2022 року перебуває в системі Барселони. Технічний вінгер неодноразово забивав вирішальні м'ячі.

Зокрема гол Артема приніс "синьо-гранатовим" перемогу в клубному чемпіонаті світу U-18 у 2025 році. А у січні 2026 року дубль українця допоміг Барселоні виграти Міжнародний кубок Alkass.