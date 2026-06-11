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Юний півзахисник Барселони погодився покинути команду: ним цікавиться клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ

Микола Літвінов — 11 червня 2026, 20:22
Юний півзахисник Барселони погодився покинути команду: ним цікавиться клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ
Марк Касадо
Marc Graupera - FC Barcelona

Опорний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо погодився покинути команду.

Про це повідомляє Marca.

Попри те, що 22-річний іспанець є давнім вболівальником "синьо-гранатових", він незадоволений кількістю ігрового часу, яку отримав у сезоні-25/26. Спортивний директор та агент гравця вже провели переговори, за підсумками яких сформувалося два варіанти майбутнього для молодого хавбека.

Перший варіант – його очікує трансфер в інший колектив. Зазначається, що Касадо цікавляться одна неназвана команда із Європи та клуб із Саудівської Аравії. Барселона прагне отримати суму за свого вихованця у розмірі 25 мільйонів євро. Обидві команди готові виплатити ці гроші.

Другий варіантМарк Касадо перейде на правах оренди в іншу команду. Цей сценарій є найменш імовірним, проте сам півзахисник раніше висловлював згоду на таке рішення.

У кампанії-25/26 іспанський півзахисник провів на клубному рівні 34 матчі, проте переважно виходив на поле з лавки запасних, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, що напередодні наставник Барселони Ганс-Дітер Флік був визнаний найкращим тренером сезону, а вінгер "каталонців" Ламін Ямал став першим іспанцем, якого визнали найкращим гравцем сезону Ла Ліги.

Барселона Марк Касадо

Барселона

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