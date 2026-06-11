Барселона подала заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року

Барселона подала до УЄФА заявку на право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року.

Про це повідомила пресслужба команди.

Каталонський клуб надав усю необхідну документацію, яка включає технічні, контрактні та інституційні вимоги, а також гарантії організаційної спроможності стадіону "Спотіфай Камп Ноу" та міста Барселона.

"Перебуваючи зараз у процесі глибокої трансформації, яка дозволить йому увійти до числа найсучасніших, інноваційних та культових спортивних об'єктів світу "Спотіфай Камп Ноу" відповідає всім вимогам, щоб стати ідеальним майданчиком для проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей стадіон історично визнаний УЄФА як стадіон найвищої категорії і є найбільшим у Європі за місткістю", – йдеться в заяві клубу.

Після подачі цих документів формальний процес подачі заявок завершено, і тепер УЄФА розпочне етап оцінювання різних пропозицій для визначення місця проведення матчу.

Призначення місця проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року заплановане на останній квартал поточного року.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Барселона завоювала чемпіонство у Ла Лізі з 94 очками в активі. Каталонці стали першою командою в чемпіонаті Іспанії після переходу на формат із 38 турами, яка виграла всі 19 домашніх матчів у сезоні.

Також наставник Барселони Ганс-Дітер Флік був визнаний найкращим тренером сезону, а вінгер "каталонців" Ламін Ямал став першим іспанцем, який став найкращим гравцем сезону Ла Ліги.