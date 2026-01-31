Українська правда
16-річний українець оформив дубль та допоміг Барселоні виграти Міжнародний кубок Alkass

Сергій Шаховець — 31 січня 2026, 13:29
Артем Рибак
Український футболіст Барселони U-16 Артем Рибак забив два голи у ворота ПСЖ у фінальному матчі Міжнародного кубку Alkass, що проводився в катарській Досі.

У вирішальному поєдинку "синьо-гранатові" перемогли однолітків з Парі Сен-Жермену з рахунком 5:2. Уродженець Чернівців став справжнім героєм поєдинку. Артем оформив дубль у ворота суперника, записав на свій рахунок асист, а ще в одному з епізодів змусив гравця парижан зрізати м'яч у власні ворота.

Барселона вперше в історії виграла міжнародний турнір Alkass. Раніше тричі трофей дістався юним гравцям Реала та ПСЖ.

Артем Рибак перед початком повномасштабної війни перебував в Академії Шахтаря. Потім технічний вінгер став гравцем юнацької команди Барселони.

Влітку 2025 року Рибак допоміг Барселоні здобути перемогу в клубному чемпіонаті світу U-18.

