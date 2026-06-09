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Піде стопами батька: син легендарного Клюйверта приєднається до першої команди Барселони

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 12:54
Піде стопами батька: син легендарного Клюйверта приєднається до першої команди Барселони
Шейн Клюйверт
instagram.com/shanekluivert/

18-річний вінгер Шейн Клюйверт, син колишнього форварда Барселони Патріка Клюйверта, отримає шанс закріпитися в основній команді "синьо-гранатових".

Про це повідомляє De Telegraaf.

13 липня Клюйверт-молодший пройде медичний огляд, після якого упродовж тижня тренуватиметься з основною командою на тренувальному зборі в Англії.

Шейн вважається однією з перлин академії Барселони. У квітні цього року з нідерландцем продовжили контракт до червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 Клюйверт-молодший зіграв за Барселону Б 21 матч, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Також нідерландський вінгер відіграв 7 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА, де відзначився 3 забитими голами. Портал Transfermarkt оцінює Шейна у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що його батько Патрік Клюйверт виступав за Барселону з 1998 по 2004 рік та одного разу став чемпіоном Іспанії. На рахунку легендарного нападника 257 матчів за "синьо-гранатових", 122 голи та 61 асист.

До речі, зведений брат Шейна, Джастін Клюйверт, який виступає за Борнмут, потрапив до заявки збірної Нідерландів на ЧС-2026.

Барселона Патрік Клюйверт

Барселона

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