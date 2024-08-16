Костишин порівняв гравця УПЛ з Роберто Карлосом

Руслан Костишин заявив, що по стилю гри Дібанго схожий на легенду Реала Роберто Карлоса.

Про це він розповів у коментарі для "Українського Футболу".

"Однозначно мені імпонує центральний нападник Прінс Аду, він провів гідний матч, від нього йшла вся гострота. Також своєю працьовитістю мені подобається Вакулко. Він дуже добре бачить поле і є якісним опорником. Зліва мені імпонує Дібанго. Камерунець якісний на атаку, але в обороні іноді припускається тактичних помилок. Так завжди буває, коли захисник гарно грає на атаку. Цим він мені нагадує Роберто Карлоса", — сказав Костишин.

Зазначимо, що підопічні Юрія вилетіли з кваліфікації Ліги Конференцій після поразки від чеської Вікторії у двоматчевому протистоянні в 3 етапі кваліфікації ЛЄ. Перший поєдинок між командами проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбувся за тиждень в Чехії. Український колектив мінімально поступився. Єдиний гол у поєдинку на старті другого тайму забив нападник Даніель Вашулін.

Далі криворізький Кривбас зіграє проти іспанського Бетіса в плейоф кваліфікації ЛК. Команди проведуть першу гру за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні в словацькому Кошице. Друга зустріч між командами запланована на 29 серпня.