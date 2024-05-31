Трубін — найдорожчий воротар світу, Лунін увійшов до топ-10

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став найдорожчим голкіпером світу за версією міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory. Інший українець Андрій Лунін увійшов до топ-10 рейтингу.

Про це йдеться у соцмережах організації.

Трубін оцінюється в 66 млн євро та розділяє першу сходинку з голкіпером Боруссії Дортмунд Грегором Кобелем. Український воротар Реала за версією CIES Football Observatory розташувався на восьмому місці в рейтингу та коштує 39 млн євро.

Серед голкіперів віком до 21 року до десятки найдорожчих увійшли Олександр Сапутін із луганської Зорі — 8,3 млн та Дмитро Ледвій, який виступає за Рух — 2,8 млн євро.

Нагадаємо, що Лунін та Трубін увійшли до заявки збірної України на підготовчий збір до Євро-2024.

На Андрія також очікує фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Боруссії Дортмунд, однак напередодні воротар повідомив, що не зможе підготуватися до вирішального матчу ЛЧ з командою.