Лунін зробив оголошення щодо своєї участі в фіналі Ліги чемпіонів

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін не зможе підготуватися з командою до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Боруссії Дортмунд.

Про це голкіпер написав у соцмережі Instagram.

"Мені дуже сумно, що я не зможу підготуватися до найважливішого матчу команди в сезоні та найважливішого в моєму житті... Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорення! Вперед, до 15-го тутулу!", — написав Лунін.

Нагадаємо, що через грип Лунін пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома. З великою ймовірністю український голкіпер вирушить на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії окремо від решти партнерів.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.