Малиновський отримав третю найкращу оцінку Дженоа за матч з Удінезе

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав високу оцінку за матч з Удінезе (1:0) у межах 31 туру італійської Серії А.

Статистичний портал SofaScore поставив українцю 7,3 бала, що стало третьою найкращою оцінкою у складі "грифонів". Найвищу оцінку у складі Дженоа отримав автор переможного голу Алессандро Дзанолі – 7,9.

Малиновський відіграв 69 хвилин. За цей час він виконав 77% точних передач (27 з 35), 46 разів торкнувся м'яча, створив 1 момент, 1 заблокований удар з-за меж штрафного, 6/7 виграних дуелей, 3 підбирання, 10 втрат та 1 зароблений фол.

Найкращим гравцем поєдинку став нігерійський голкіпер Удінезе Мадукс Окоє – 8,0.

У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 9 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Гравець багато часу пропустив через важку травму.