Вієйра – про Малиновського: Він ще не готовий на сто відсотків

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра висловився про фізичні кондиції Руслана Малиновського, який вийшов в основному складі команди на матч з Удінезе.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Ні, Малиновський не готовий на сто відсотків. Він тренувався весь тиждень, але ми не повинні забувати його шлях. Коли він на полі, то додає нам технічної якості, Руслан – дуже важливий гравець. Фізично він буде почувати себе краще у наступному сезоні, це я точно можу сказати", – розповів Вієйра.

У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 9 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Малиновський багато часу пропустив через важку травму, яку отримав на початку сезону.

Зазначимо, що у матчі з Удінезе українець став одним з кращих гравців своєї команди на полі.