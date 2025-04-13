Дженоа Малиновського гостюватиме у Вероні, Рома Довбика зіграє з найпринциповішим суперником у 32 турі Серії А
Сьогодні, 13 квітня, відбудеться 5 матчів у межах 32 туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Відкриє ігровий день поєдинок у Бергамо, де місцева Аталанта прийме Болонью. Колективи ведуть відчайдушну боротьбу за зону Ліги чемпіонів, тому матч обіцяє вийти дуже бойовим.
Дженоа Руслана Малиновського поїде в гості до Верони. Перемога "грифонам" дозволить гарантувати собі прописку в еліті на наступний сезон, якщо Емполі Віктора Коваленка завтра програє Наполі.
Найцікавіша зустріч відбудеться в Римі, де на легендарному "Стадіо Олімпіко" зійдуться Лаціо та Рома Артема Довбика.
13:30 Аталанта – Болонья
16:00 Верона – Дженоа
16:00 Фіорентина – Парма
19:00 Комо – Торіно
21:45 Лаціо – Рома
Турнірна таблиця Серії А
Нагадаємо, вчора перемоги здобули Ювентус та Інтер.