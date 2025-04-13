Дженоа Малиновського гостюватиме у Вероні, Рома Довбика зіграє з найпринциповішим суперником у 32 турі Серії А

Сьогодні, 13 квітня, відбудеться 5 матчів у межах 32 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Відкриє ігровий день поєдинок у Бергамо, де місцева Аталанта прийме Болонью. Колективи ведуть відчайдушну боротьбу за зону Ліги чемпіонів, тому матч обіцяє вийти дуже бойовим.

Дженоа Руслана Малиновського поїде в гості до Верони. Перемога "грифонам" дозволить гарантувати собі прописку в еліті на наступний сезон, якщо Емполі Віктора Коваленка завтра програє Наполі.

Найцікавіша зустріч відбудеться в Римі, де на легендарному "Стадіо Олімпіко" зійдуться Лаціо та Рома Артема Довбика.

Футбол – Серія А

32 тур, 13 квітня

13:30 Аталанта – Болонья

16:00 Верона – Дженоа

16:00 Фіорентина – Парма

19:00 Комо – Торіно

21:45 Лаціо – Рома

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, вчора перемоги здобули Ювентус та Інтер.