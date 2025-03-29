Гол В'юнника приніс Лехії перемогу над одним з лідерів чемпіонату Польщі

У суботу, 29 березня, в межах 26 туру польської Екстракляси відбувся матч, у якому Лехія перемогла Ягеллонію з рахунком 1:0.

Єдиним голом зустрічі, який виявився переможним, відзначився український нападник клубу з Гданська Богдан В'юнник.

На 65-й хвилині 22-річний футболіст, перебуваючи на дальній штанзі, замкнув скидку від одноклубника, чим приніс своїй команді три очки.

Чемпіонат Польщі з футболу – Екстракляса

26 тур, 29 березня

Лехія – Ягеллонія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 В'юнник.

Цим результативним ударом В'юнник допоміг Владиславу Кочергіну та його Ракуву, який лідирує в чемпіонаті та випереджає Ягеллонію на одне очко, зігравши на один матч менше.

Лехія В'юнника в свою чергу Піднялася з передостаннього місця таблиці та наразі посідає 15-й рядок таблиці, маючи в активі 24 очки.

У нинішньому сезоні Богдан В'юнник взяв участь у 24 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що клуб Руслана Малиновського планує продовжити контракт з головним тренером.