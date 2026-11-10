Колишній півзахисник молодіжної збірної України отримав польське громадянство
Іван Желізко з сім'єю
Каміль Павельчик
Футболіст Лудогорця Іван Желізко разом із дружиною отримав польське громадянство.
Про це повідомив Каміль Павельчик.
Українець оформив документи після трьох років виступів у чемпіонаті Польщі. З серпня 2023-го до переходу в болгарський клуб він виступав у складі Лехії.
За гданський колектив Іван провів 89 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 асистів. У вересні 2026 року Желізко перейшов до Лудогорця за три мільйони євро.
Зазначимо, що 25-річний уродженець Львова грав за різні вікові категорії збірної України. Він провів на цьому рівні 43 поєдинки, але в національну команду виклик не отримував.
Опорний півзахисник є вихованцем Карпат. Він не виступав на дорослому рівні в Україні, граючи із 2019 року за кордоном.