Козуля влетіла в автомобіль: у Польщі внаслідок ДТП загинув 20-річний футболіст

У Польщі трагічно загинув 20-річний футболіст Оскар Кордус, який виступав за клуб Канія Гостинь.

Про це повідомляє The Sun.

Його життя обірвалось внаслідок ДТП. Аварія сталась на об'їзній дорозі міста Гостинь.

БМВ захисника перекинувся після того, як у лобове скло влетіла козуля. Тварину на зустрічній смузі збив інший автомобіль, яким керував 52-річний чоловік.

Медикам вдалося запустити серце постраждалого на місці аварії, і його гелікоптером транспортували до шпиталю в Познані. Проте отримані травми виявилися несумісними з життям – увечері спортсмен помер. Водій, який збив козулю, залишився неушкодженим.

У зв'язку із трагедією клуб футболіста скасував найближчий матч чемпіонату. Прощання з Оскаром Кордусом заплановане на 26 вересня.

Нагадаємо, що напередодні обірвалось життя турецького футболіста Толги Календера. Йому було 25 років.