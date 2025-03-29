Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб Малиновського планує продовжити співпрацю з головним тренером

Олексій Мурзак — 29 березня 2025, 20:27
Клуб Малиновського планує продовжити співпрацю з головним тренером
Патрік Вієйра
Getty Images

Наставник Дженоа Патрік Вієйра може залишитися біля керма італійської команди в наступному сезоні.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, "грифони" планують продовжити співпрацю з французьким спеціалістом. Про деталі можливого контракту нічого невідомо.

48-річний фахівець очолив "грифонів" у листопаді минулого року, суттєво покращивши гру та результати команди.

Під його керівництвом Дженоа набрала 25 очок за 17 проведених матчів, програвши лише 4 рази. У турнірній таблиці генуезці піднялися на 12 позицію, створивши комфортний відрив у 13 пунктів від зони вильоту.

Раніше Патрік Вієйра оцінив гру українського півзахисника Руслана Малиновського у матчі з Лечче (2:1).

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський Патрік Вієйра

Патрік Вієйра

Коли "Гра в кальмара" важливіша за гру у футбол: чим жила Дженоа за відсутності Малиновського
Він гравець світового рівня: Вієйра – про гру Малиновського
Він готовий грати у старті: Вієйра – про фізичний стан Малиновського
Останні тафгаї АПЛ: як грали, билися, а потім їли морозиво Рой Кін та Патрік Вієйра
Він готовий грати: Вієйра – про повернення Малиновського

Останні новини