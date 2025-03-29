Клуб Малиновського планує продовжити співпрацю з головним тренером

Наставник Дженоа Патрік Вієйра може залишитися біля керма італійської команди в наступному сезоні.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, "грифони" планують продовжити співпрацю з французьким спеціалістом. Про деталі можливого контракту нічого невідомо.

48-річний фахівець очолив "грифонів" у листопаді минулого року, суттєво покращивши гру та результати команди.

Під його керівництвом Дженоа набрала 25 очок за 17 проведених матчів, програвши лише 4 рази. У турнірній таблиці генуезці піднялися на 12 позицію, створивши комфортний відрив у 13 пунктів від зони вильоту.

Раніше Патрік Вієйра оцінив гру українського півзахисника Руслана Малиновського у матчі з Лечче (2:1).