Він не винен: Срна – про допінг Мудрика

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна впевнений, що вінгер Челсі Михайло Мудрик не приймав допінг свідомо.

Про це функціонер розповів у коментарі "Футбол 360.

"Я з Мудриком бачився в Лондоні – він тримається, працює. Психологічно й фізично він – машина. Я впевнений, що Мудрик не винен, мільярд процентів. Я знаю його з 15-16 років – він завжди був професіоналом, був прикладом. Я впевнений, що він не винен і скоро повернеться на футбольне поле. Чи зможе повернутися на попередній рівень? Звичайно, я навіть не сумніваюся. Я впевнений, що він буде сильнішим. У Міши Мудрика дуже сильна психологія, і він повернеться ще сильнішим – я впевнений у цьому", - сказав Срна.

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря у січні 2023 року за 70 млн євро і провів 73 матчі за клуб. У грудні 2024-го він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го офіційно отримав обвинувачення.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.