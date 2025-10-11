Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Мудрик не стримався: українська зірка Челсі різко відреагував на відео блогера про мельдоній

Богдан Войченко — 11 жовтня 2025, 11:27
УАФ
Мудрик не стримався: українська зірка Челсі різко відреагував на відео блогера про мельдоній

Український медіафутболіст і блогер Муха викликав справжній вибух у мережі після публікації ролика, у якому 15 днів вживав мельдоній і грав у футбол.

У відео він пригадав Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу на цю речовину.

Втім, жарти про чутливу тему не сподобалися самому гравцю Челсі у коментарях під відео Мудрик не стримав емоцій і написав:

"Який же ти є**ан."

На захист друга став і хавбек Бенфіки Георгій Судаков, залишивши під дописом смайлик-клоуна, натякаючи на недоречність "челенджу".

Читайте також :
Представники Мудрика виступили із заявою щодо "легкоатлетичного фейку"

Нагадаємо, що Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

ВІДЕО допінг скандал Челсі Георгій Судаков Михайло Мудрик