Україна зацікавлена у шотландському форварді: сторони обговорювали отримання громадянства – ЗМІ

Збірна України зацікавлена у запрошенні нападника шведського Сіріуса Роббі Юра.

Про це повідомляє Bollsvenskan з посиланням на Fotbollskanalen.

За інформацією джерела, 22-річний шотландець з українським корінням вже контактував з представниками УАФ. Сторони обговорювали отримання громадянства України. Спілкування відбулося кілька місяців тому.

Найближчим часом Юр не очікує виклик у табір "синьо-жовтих", адже в команді наразі достатньо нападників високого рівня, які виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Раніше була інформація про інтерес житомирського Полісся у підписанні Роббі Юра. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, керівництво "вовків" зробило пропозицію шведському клубу у розмірі 1,5 мільйонів євро, яку той відхилив.

Тоді повідомлялося, що дідусь шотландця має український паспорт, а сам футболіст займається оформленням громадянства України.

Зазначимо, що Юр є вихованцем шотландського Рейнджерс. За основну команду "джерс" він зіграв лише 2 матчі.

У вересні 2023 року підписав контракт з бельгійським Андерлехтом, де спочатку грав за резервну команду. В основний склад шотландець не зміг пробитися і у березні 2025 року став гравцем шведського Сіріуса.

З того часу Роббі забив за "синьо-чорних" 15 голів у 34 поєдинках та віддав 4 асисти.

Юр викликався в табір юнацької збірної Шотландії U-19, за яку зіграв 5 матчів та забив 2 голи.

Раніше повідомлялося про заявку збірної України на березневі матчі відбору на ЧС-2026. До складу "синьо-жовтих" потрапили одразу двоє дебютантів.