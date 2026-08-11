Севілья оголосила про трансфер шотландського форварда, якого раніше сватали до збірної України

Іспанська Севілья оголосила про трансфер шотландського форварда Роббі Юра з Сіріуса, якого раніше УАФ хотіла залучити до національної збірної України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни угоди розраховані на 5 років співпраці – до червня 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються, проте раніше інсайдер Фабріціо Романо оголошував, що сума трансферу складатиме близько 9,2 мільйона євро.

Додамо, що в сезоні-25/26 нападник провів на клубному рівні 20 матчів, у яких відзначився 20 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, в липні цього року стало відомо, що Українська асоціація футболу вела переговори з нападником, аби він став гравцем нашої збірної, але Юр вирішив дочекатися пропозиції з боку національної команди Шотландії, й поки не визначився із рішенням.

22-річний футболіст міг приєднатися до "синьо-жовтих" завдяки правилу про родичів серед дідусів та бабусь з іншої країни, що дозволяє гравцю у такому випадку долучитися до інакшої збірної.