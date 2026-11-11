Збірна України U-19 з вольової перемоги стартувала у відборі на Євро-2027

Збірна України з футболу U-19 з вольової перемоги стартувала у другому раунді відбору на чемпіонат Європи-2027 з футболу.

Підопічні Олега Лужного здолали одноліткам з Ізраїлю з рахунком 3:2.

На десятій хвилині Ноам Коен вивів свою команду вперед. Збірна Ізраїлю запресингувала "синьо-жовтих" біля власних воріт, після чого півзахисник із близької відстані відправив м'яч у сітку воріт Дениса Талька.

Практично одразу Олександр Дєдов відновив паритет. Нападник Карпат замкнув в один дотик простріл від Патріка Сикута.

Але наприкінці першого тайму Україна знову пропустила. Ілай Бен Сімон майже з лінії воротарського майданчика пробив під поперечину без шансів для голкіпера.

"Синьо-жовті" намагались після цього відігратись, але тривалий час їм цього не вдавалось зробити. Коли шансів залишалось уже обмаль, підопічні Лужного видали ударну кінцівку.

На 86-й хвилині Олександр Дєдов оформив дубль, а вже в наступній атаці Олександр Ткаченко забив переможний гол. В обох випадках асистував Іван Багрій.

Чемпіонат Європи U-19 – другий етап кваліфікації Група 6, 1 тур 11 листопада

Україна (U-19) – Ізраїль (U-19) 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Коен, 1:1 – 13 Дєдов, 1:2 – 40 Бен Сімон, 2:2 – 86 Дєдов, 3:2 – 87 Ткаченко

Зазначимо, що це була перша офіційна гра для Олега Лужного на чолі юнацької збірної. Він став тренером команди на початку вересня.

Під його керівництвом "синьо-жовті" провели три товариські зустрічі. У них вони програли Швеції (1:2), розписали нульову нічию з Німеччиною та переграли Шотландію (2:0).

Після цього протистояння Україна зіграє у відборі ще два матчі. Підопічні Лужного проведуть поєдинки з Італією (14 листопада о 16:30) та Румунією (17 листопада о 14:00).